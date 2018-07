Deliveroo mag werken met freelancers in Nederland

Koeriersbedrijf Deliveroo hoeft zijn medewerkers niet in loondienst te nemen in Nederland. Dat oordeelde de rechter in Amsterdam maandag in een zaak die fietskoerier Sytze Ferwerda had aangespannen. Volgens de kantonrechter was duidelijk dat de overeenkomst bedoeld was als zzp-contract (zelfstandig zonder personeel, nvdr). “Ook uit de wijze van werken daarna blijkt niet dat er sprake was van loondienst”, aldus het vonnis.