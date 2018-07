Tropisch instituut onderzoekt nieuwe piste om Afrikaanse aids-epidemie in te dijken

Brussel - Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) gaat de komende jaren uitgebreid onderzoeken welke rol preventieve hiv-remmers (PrEP, pre-exposure prophylaxis) kunnen spelen om de hiv-epidemie in Afrikaanse landen in te dijken. Onderzoekers van het ITG zullen samen met Afrikaanse en Franse onderzoekers tot eind 2020 in Burkina Faso, Ivoorkust, Mali en Togo vijfhonderd homomannen opvolgen die preventieve hiv-remmers gebruiken. Dat meldt het instituut maandag in de marge van de International aids Conference die momenteel in Amsterdam plaats heeft.

“We hopen met deze studie beter inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde van PrEP in Afrika. In veel Afrikaanse landen is de hiv-epidemie verre van onder controle en nieuwe preventiestrategieën zijn dan ook hard nodig. De omstandigheden zijn echter heel anders dan in België. Homoseksualiteit is bijvoorbeeld veel minder geaccepteerd en vaak is de toegang tot zorg beperkt”, zegt dr. Bea Vuylsteke van het ITG.

Foto: Getty Images/iStockphoto

In het onderzoeksconsortium in Afrika neemt het ITG het testen op seksueel overdraagbare aandoeningen voor zijn rekening. ITG-onderzoekers organiseerden daarvoor opleidingen in lokale laboratoria en zorgen ook voor de kwaliteitscontrole.

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde onderzoekt sinds enkele jaren al het gebruik van PrEP bij homomannen in België en stelde vast dat PrEP een goede bescherming biedt tegen een hiv-infectie, mits stipt en op de juiste manier ingenomen. Het wordt gezien als een aanvullend preventiemiddel bij risicogroepen als homomannen met wisselende seksuele contacten. De preventieve behandeling wordt overigens in ons land vanaf juni 2017 terugbetaald.