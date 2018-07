“We evenaren de zomer van 1976”, maar enkele plaatsen in Vlaanderen ontsnappen (nog) aan uitzonderlijke droogte

De droogtevoorspelling van het KMI ziet er niet bijzonder rooskleurig uit. Er is geen donkerder bruin meer voorhanden om de nakende droogte mee aan te kondigen. “Tegen begin augustus zullen we de zomer van 1976 evenaren”, vertelt Frank De Boosere ons. Het aantal plaatsen in Vlaanderen waar het minder snel verdroogt, zijn op één hand te tellen.

“We gaan de zomer van 1976 evenaren”, bevestigt Frank Deboosere aan onze redactie. De droogste zomer uit het bestaan van het KMI zal zijn twijfelachtige ereplaats dus binnenkort moeten delen met die van 2018. Ook satellietbeelden tonen hoe sterk België al verdroogd is, en het ziet er niet naar uit dat daar al snel verbetering in komt.

Het blijft nog zeker tot begin augustus warm, en hoewel er dit weekend door onweders plaatselijk felle buiten kunnen vallen, voorspelt het KMI dat Vlaanderen in sneltempo verder zal verdrogen. In de Kempen worden nog temperaturen verwacht tot 36 graden.

Op de voorspellingskaart van het KMI valt op dat slechts vier plaatsen nog ontsnappen aan de uitzonderlijke droogte. “Dat komt vooral doordat die plaatsen de voorbije maanden heel plaatselijk felle buien hebben meegemaakt. Daarom hebben ze een zekere buffer die de rest van Vlaanderen niet heeft.” Ondertussen wordt vooral in de provincie West-Vlaanderen hard gewerkt om de schade door droogte te beperken. Landbouwers mogen er ’s nachts nog wel sproeien, maar enkel met opgepompt water uit bepaalde stromen en reservoirs en absoluut niet met leidingwater. (Lees meer onder de foto’s)

De droogtesituatie nu. Foto: KMI

De voorspelling van de droogtesituatie Foto: KMI

West-Vlaanderen zoekt naar water voor landbouwers

De provincie West-Vlaanderen gaat proactief op zoek naar alternatieve watervoorraden voor landbouwers nu er sinds vorige week een captatieverbod geldt op alle onbevaarbare waterlopen. Zo is na overeenkomst de put “De Kluiten” in Oudenburg opengesteld voor captatie. Op www.west-vlaanderen.be/waterschaarste kunnen landbouwers ook nagaan waar wel nog water mag opgepompt worden.

Gouverneur Decaluwé nam vorige week enkele maatregelen om water te besparen door de aanhoudende droogte in de provincie. Zo is er een captatieverbod op alle onbevaarbare waterlopen. Pompen uit bevaarbare waterlopen moet in overleg met de Vlaamse Waterweg. Ook sproeien of beregenen tussen 8 uur ‘s ochtends en 20 uur ‘s avonds is strikt verboden, en er staan zelfs geldboetes op. ‘s Nachts sproeien mag nog, maar uiteraard niet met leidingwater.

Ondertussen gaat de provincie ook zelf naar alternatieven op zoek. Een eerste overeenkomst werd gesloten voor put “De Kluiten” in Roksem bij Oudenburg. Daar mogen landbouwers vanaf vandaag water capteren. Deze waterput is privaat eigendom. Er kan 32.000 m3 water gecapteerd worden. Na overleg met de provincie West-Vlaanderen was de eigenaar bereid het reservoir open te stellen. Een besluit van de gouverneur maakte de openstelling mogelijk. Capteren moet wel aangevraagd worden.

N-VA dringt er ondertussen op aan om water over te hevelen van het Franse bekken van de Aa, een optie die nog in onderzoek zit bij de provincie. N-VA wil ook dat er sneller werk wordt gemaakt van het aanleggen van bufferbekkens, geflankeerd door slimme irrigatiesystemen.