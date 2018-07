Roemeens koppel staat terecht voor diefstallen met wisseltruc en poging tot omkoping van agent in burger

Brussel / Dilbeek / Oudenaarde - Het parket Halle-Vilvoorde heeft maandag celstraffen van 18 maanden gevorderd tegen een Roemeens koppel dat verschillende diefstallen pleegde met wisseltrucs. Bij hun laatste wapenfeit pakte een politieman in burger hen op. Volgens het parket hebben ze die man nog geld aangeboden om hen te laten ontsnappen.

De man en vrouw liepen tegen de lamp toen ze op 10 maart in een elektronicawinkel in Dilbeek enkele smartphones wilden ontvreemden. Samen met een tweede man lieten ze zich door de verkoper enkele toestellen tonen, waarna ze van een onoplettendheid van de verkoper gebruikmaakten om de toestellen te stelen en te vervangen door andere. De verkoper kreeg het bedrog in de gaten toen het drietal de zaak wilde verlaten en ging hen achterna. Op het parkeerterrein van de zaak kwam het tot trek- en duwwerk, waarna de drie Roemenen ervandoor gingen in een wagen.

Een politieman in burger die net voorbijkwam, zette de achtervolging in en kon de vluchtwagen klemrijden in Sint-Agatha-Berchem. De man en vrouw werden ingerekend terwijl de tweede man te voet vluchtte. Volgens het parket probeerde het koppel de agent in burger om te kopen maar dat sprak de verdediging maandag tegen.

Het koppel bekende wel de feiten in de elektronicazaak, alsook een andere diefstal in een slagerij in Dilbeek en in een winkel in Oudenaarde. In beide handelszaken betaalden ze met een briefje van 200 euro om er vervolgens, na een discussie met de uitbaters, vandoor te gaan met zowel het briefje van 200 euro als het wisselgeld.

De verdediging van beide Roemeense verdachten pleitte voor mildheid. Het vonnis valt op 30 juli.