Peperduur cadeau van sjeik aan Chinese president is van Belgische makelij

Gallardo J, een Arabisch volbloedpaard gefokt in België, verhuist naar China. Afgelopen weekend schonk de kroonprins van Abu Dhabi sjeik Mohammed bin Zayed Al Nahyan het paard, dat al meerdere prestigieuze schoonheidswedstrijden won, aan Chinees president Xi Jinping. Een hele eer voor de Kempische Christine Jamar, die Gallardo J in 2014 in Balen geboren zag worden.

“Dit is voor ons een ongelofelijke grote eer”, onderstreept Jamar, eigenares van fokkerij Jadem Arabians. “Er zijn heel veel Arabische volbloedpaarden in de Emiraten. De kroonprins wou de Chinese president alleen het beste van het beste schenken. Dat hij voor Gallardo J koos, is een hele eer want hoe je het ook draait of keert, Gallardo is geboren en getogen in België. Een op en top Belgisch product dus. België is niet alleen groot in de wereld van de springpaarden maar blijkbaar ook bij de Arabische volbloedpaarden.”

“Gallardo J heeft in zijn nog jonge carrière alles gewonnen wat er te winnen viel”, verwijst Jamar onder meer naar de zege in 2015 in het Dubai International Horse Championship, een schoonheidswedstrijd vergelijkbaar met de meetings van Aken en Spruce Meadows in de jumping. In 2016 won Gallardo J het WK voor Arabische volbloedpaarden in Parijs. Eerder dat jaar was hij ook al in de beste in de All Nations Cup in Aken en won hij het EK dat in Lier georganiseerd werd. Topprestaties die bekroond werden met de Triple Crown.

Volgens Jamar openen er nu misschien deuren voor haar bedrijf in China. “We lonkten al lang naar China maar raakten er niet binnen. Puur economisch zou dit de opening van de poort tot het betere publiek in China kunnen betekenen. De prins had ook een auto, een springpaard of iets anders kunnen schenken. Dat hij een Arabisch volbloedpaard koos, is heel belangrijk voor ons evenals onze collega-fokkers van Arabische volbloedpaarden. De vader en de moeder van Gallardo J werden ook door mij gefokt. Dit is de vijfde generatie van mijn fokkerij. Dit is een grote eer. We zijn enorm fier. Het nieuws is in de Emiraten, alle Arabische landen evenals in China een headline. Ik ben momenteel in Brazilië en ik word er hier ook over aangesproken. Heel onze wereld staat momenteel op zijn kop. Ik stond al bekend om een goede fokker te zijn maar dit slaat alles.”