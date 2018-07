Politiehond wint spectaculair hindernissenparcours

Normaal kan je de Mechelse herder Princess terugvinden bij een Chinees politieteam waar ze op zoek gaat naar drugs en explosieven. Maar deze keer haalde de hond het nieuws met iets helemaal anders. Princess won namelijk een spectaculair hindernissenparcours. “Jarenlang hebben we hiervoor geoefend”, aldus haar baasje.

Het scheelde wel niet veel of Princess zag de titel aan haar neus voorbijgaan, want tijdens het hindernissenparcours raakte ze gewond. “Plots zag ik dat Princess een serieuze snee had in haar pootje”, aldus haar baasje. “Even dacht ik om haar terug te roepen, maar ze leek er niet zoveel last van te hebben. Meer nog, ze leek vastberadener dan ooit.”