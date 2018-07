Dit Franse dorpje is zo rijk dat de inwoners geen belastingen meer moeten betalen

Het paradijs op aarde bestaat: Le Perthus, een Frans grensdorpje in de Pyreneeën, is zo welvarend dat de inwoners hoogstwaarschijnlijk geen gemeentebelastingen meer betalen.

1.119.000 euro. Dat heeft het Franse dorpje Le Perthus, dat amper 586 inwoners telt, dit jaar over op zijn begroting. En dat hebben ze voornamelijk te danken aan parkeergeld: elk jaar rijft het dorp maar liefst 780.000 euro binnen van dagjestoeristen die hun wagen in Frankrijk parkeren om net over de grens in het veel goedkopere Spanje te gaan winkelen. Daarenboven geeft het gemeentebestuur amper een cent uit: volgens lokale media liggen burgemeester Marie-Hélène Ruart-Lucquin en haar gemeenteraadsleden al enige tijd op ramkoers als het gaat over het budget voor openbare voorzieningen. Het resultaat? Amper 5.500 euro van de voorziene 268.000 euro wordt daadwerkelijk uitgegeven.

Foto: AFP

Om het geld toch nuttig te besteden, heeft de staatsauditeur voorgesteld om de gemeentebelastingen voor alle inwoners te herleiden naar nul. “We raden aan om de lokale belastingheffing af te schaffen, zowel de gemeentebelastingen als de belastingen op onroerend goed”, zegt André Pezziardi van het auditbureau aan de krant The Telegraph. “De belastingen die de burger betaalt, vereisen nu eenmaal dat de gemeente een tegenprestatie levert. Maar Le Perthus geeft geen cent uit dus is er ook geen tegenprestatie.”

Dat het merendeel van de bevolking blij is met het voorstel zal niemand verbazen. Samen betalen ze zo’n 360.000 euro aan lokale belastingen ofwel 620 euro per inwoner. Toch zijn er ook enkele kritische stemmen. “Onze gemeente ligt stil”, zegt inwoonster Marie. “De burgemeester heeft geen meerderheid en elk voorstel dat ze doet, wordt afgeblokt door de gemeenteraad. Het geruzie legt onze gemeenschap helemaal lam.”

Foto: AFP

Nu is het aan de prefect om te beslissen of de belastingen ook effectief zullen verdwijnen.