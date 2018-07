“Er is hier nog maar 1 café”: welkom in De Geite, een van de kleinste gemeentes van West-Vlaanderen

Gits / Hooglede - Het is zalig genieten van de stilte in De Geite, een deelgemeente van het West-Vlaamse Hooglede. Af en toe passeert er een auto, maar verder valt er niet veel te beleven. Toch wonen boer Paul (82) en Karen (20) er erg graag. “De stad? Dat zegt mij echt niks, ik ben heel graag thuis”, aldus de studente.

Urenlang kan boer Paul vertellen over het reilen en zeilen van ‘zijn’ gemeente. “Ik ben hier geboren en getogen in De Geite. Of ik het hier leuk vind? Dat zal wel zijn, anders woonde ik hier al lang niet meer.” Maar ook de jonge Karen is er graag. “Iedereen kent hier iedereen, dat vind ik echt heel leuk. En bij de chiro is er altijd wel iets te doen.”

Al zullen de chiroleden waarschijnlijk wel de fiets moeten nemen om ergens op café te gaan, want in De Geite is er maar eentje. “Ja, en vroeger waren er wel zeker acht”, weet Paul. “Maar ik vind dat niet erg, ik ga niet meer op café he. Voor mij moeten er zeker geen bij komen.”

Meer weten over de kleinste gemeentes in West-Vlaanderen? Lees er vanaf vandaag alles over in het Nieuwsblad, twee weken lang.