Man bedreigt 17-jarige met breekmes, probeert haar te verkrachten en laat ze met plastic zak over het hoofd achter

Een 17-jarig meisje is afgelopen zondag in het Henegouwse dorpje Leernes op uiterst brutale wijze aangevallen geweest door een onbekende man met een breekmes. Hij nam haar mee naar sporen, waar hij haar knevelde om haar vervolgens te proberen verkrachten. Opgeschrikt door een passerende tram vluchtte de man weg, maar niet zonder zijn slachtoffer aan te randen en een plastic zak over haar hoofd te plaatsen.

De feiten deden zich afgelopen zondag voor in het Henegouwse Leernes, een deelgemeente van Fontaine-l’Evêque, omstreeks 16.00 uur, aldus het parket van Charleroi. Het meisje was op weg naar een metrostation toen ze bedreigd werd door de onbekende man. De dader was gewapend met een breekmes. Aanvankelijk eiste hij geld, maar kort daarna knevelde hij haar met een snelbinder. De aanvaller leidde het meisje naar schijnbaar verlaten sporen waar hij haar ogen dichtplakte met plakband.

Vervolgens stelde hij haar voor een keuze: “Seks of orale bevrediging”, zou de verdachte geroepen hebben. Op dat precieze moment werd de aanvaller opgeschrikt door een passerende metro, waardoor hij zich uit de voeten wou maken. Voor zijn vlucht plaatste hij een plastic zak over het hoofd van het slachtoffer en randde hij haar aan. Terwijl hij zich uit de voeten maakte, beval hij zijn slachtoffer nog minstens tien minuten te wachten voor ze de hulpdiensten zou waarschuwen. Het meisje kon zich op eigen kracht bevrijden.

De politie van Trieux heeft een onderzoek geopend.