Belgisch commandoschip ‘Godetia’ vertrokken voor NAVO-missie om mijnen te ruimen

Het commando- en logistieke steunschip A960 Godetia van de Belgische Marine is rond 14 uur de haven van Zeebrugge uitgevaren voor een missie van de NAVO. Dat bevestigt de marine maandag. De Godetia is de komende weken het vlaggenschip van de mijnenbestrijdingsvloot SNMCMG1 (Standing NATO Mine Countermeasures Group 1).

De Godetia had eigenlijk zondag moeten vertrekken maar is maandag met een dagje vertraging alsnog uitgevaren om deel te nemen, en zelfs de leiding te nemen, van SNMCMG1. Het schip kreeg meteen ondersteuning van een Britse, Letse en Litouwse mijnenjager. Deze week zullen nog een Duitse en Nederlandse mijnenjager zich bij de NAVO-vloot voegen in de Baltische Zee.

Het Belgische schip zal er als commandoplatform fungeren voor de NAVO-vloot in de noordelijke zeeën tot eind dit jaar. Een van haar eerste opdrachten na een korte rustperiode is het ontmijnen van een historisch mijnenveld voor de Noorse Westkust.

Het Belgisch Commando van het permanent mijnenbestrijdingsflottielje van de NAVO loopt tot eind 2018. Het is niet de eerste keer dat België de vloot aanvoert. De leiding verloopt in een beurtrol. De laatste keer dat België het commando had was in 2012, toen ook met de Godetia. Fregatkapitein Peter Ramboer uit Torhout heeft het commando over de vloot.