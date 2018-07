Gent -

De 175e Gentse Feesten waren niet warm, maar bloedheet. Voor enkele honderden feestvierders mochten de feesten – bloedheet of niet – gerust nog enkele dagen duren. Op de Vlasmarkt werd tot 10 uur maandagochtend stevig doorgefeest, tot de politie het plein rustig ontruimde om Ivago aan de slag te laten gaan. Hoe dat eraan toeging, ziet u in deze video en leest u dinsdag in De Gentenaar.