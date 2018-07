Chelsea wint eerste oefenpot onder nieuwe coach Sarri, Musonda krijgt speelminuten

Maurizio Sarri heeft zijn entree als coach van Chelsea niet gemist. Het team uit Londen won zijn eerste oefenwedstrijd van het seizoen in en tegen het Australische Perth met 0-1. Chelsea trad lang niet met zijn sterkste ploeg aan en moest het onder meer zonder zijn Belgische WK-gangers Thibaut Courtois, Eden Hazard en Michy Batshuayi stellen.

Pedro (5.) maakte vroeg in de partij de enige treffer. Chelsea bleef heel de match de betere ploeg, maar kon de score niet verder uitdiepen. Charly Musonda jr viel dertien minuten voor tijd in. De Belg moet tijdens deze voorbereiding Sarri tonen wat hij in zijn mars heeft, en hopen op een doorstart bij ‘The Blues’. De 21-jarige dribbelkont voetbalde de voorbije maanden op uitleenbasis bij Celtic, maar kon in Schotland niet imponeren.

Foto: EPA-EFE

Sarri volgt dit seizoen op Stamford Bridge zijn landgenoot Antonio Conte op. De excentrieke Italiaan begon sterk en pakte in zijn eerste seizoen (2016-2017) de titel, maar maakte na verloop van tijd alsmaar minder vrienden. Enkele weken geleden was het geduld van het Chelsea-bestuur dan toch op en het zette Conte op straat. Sarri was de voorbije jaren aan de slag bij Napoli.

Wat met de drie overige Belgen?

Thibaut Courtois, Eden Hazard en Michy Batshuayi ontbraken nog na het WK. Het is echter zeer de vraag of het drietal komend seizoen nog in het Chelsea-shirt te bewonderen zal zijn. Courtois en Hazard azen op een transfer - de naam van Real Madrid klinkt bij beide Belgen elke dag luider. Ook de toekomst van Batshuayi in Londen is onzeker. Mogelijk wordt de aanvaller, zoals de tweede helft van afgelopen seizoen aan het Duitse Borussia Dortmund, opnieuw uitgeleend.