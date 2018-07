Tiener (15) gereanimeerd nadat hij onwel werd tijdens het wakeboarden in Knokke-Heist

Heist-aan-Zee / Knokke-Heist - Een tiener verkeerde maandag even in levensgevaar nadat hij onwel geworden was tijdens het wakeboarden. Het ongeluk deed zich op de vijver Duinenwater in Knokke-Heist. De jongen bleef in het water liggen en moest naar de kant gebracht worden waar hij gereanimeerd werd.

De jongen was aan het wakeboarden op de kabelbaan in de Duinenwater-vijver. Omstreeks 16.30 uur bleef de jongen in het water liggen. Omstanders brachten de jongen naar de kant waar hij door de hulpdiensten gereanimeerd werd. Het slachtoffer werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis, maar intussen zou hij stabiel zijn.

Het slachtoffer heeft een voorgeschiedenis met hartproblemen.