Kind bewusteloos uit zee gehaald in Koksijde: “Op het nippertje gered”

Koksijde - In Koksijde raakten maandagavond vier kinderen in de problemen tijdens het zwemmen in zee. Een van hen raakte onderkoeld, een ander kind was al buiten bewustzijn bij de redding. Ze werden verrast door een plotse sterke stroming. Dat werd bevestigd door de politie aan onze redactie.

Het incident deed zich maandag voor rond 18.15 uur aan de post Koksijde-Bad, een bewaakte zone aan de kust van Koksijde. Vier kinderen speelden op een grote zandbank toen ze verrast werden door de stroming van het opkomende tij. Ze slaagden er niet meer in om op eigen kracht terug te keren naar het strand en raakten daardoor in de problemen: een van hen raakte buiten bewustzijn, een ander kind raakte onderkoeld.

Net op tijd

Het kind dat buiten bewustzijn raakte, werd op het nippertje gered: redders konden het kind reanimeren, maar een halfuurtje later zou de situatie misschien wel fataal afgelopen zijn. “De shift van de redders zat er bijna op, om 18.30 uur zouden ze naar huis gegaan zijn”, zegt An Beun van de IKWV (Intercommunale Kustreddingsdienst van West-Vlaanderen).

Beide kinderen werden overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere zorgen.

Onwel tijdens wakeboarden

Maandagmiddag verkeerde ook al een tiener in levensgevaar nadat hij onwel was geworden tijdens het wakeboarden. Het ongeluk deed zich op de vijver Duinenwater in Knokke-Heist. De jongen bleef in het water liggen en moest naar de kant gebracht worden waar hij gereanimeerd werd.