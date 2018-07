Vliegtuiggiganten Airbus en Boeing azen op vluchtsimulator van klein bedrijf uit Hamme

Hamme - Hammenaar Bert Buyle (50) schrijft geschiedenis: met zijn jong bedrijfje Euramec heeft hij een vluchtsimulator gemaakt voor één- en tweemotorige vliegtuigen. Meteen goed voor een wereldprimeur, voor een bestelling van de grootste Chinese vliegschool én voor contacten met vliegtuigbouwers Boeing en Airbus..

“De simulator kan gebruikt worden voor de populaire opleidingsvliegtuigen Diamond DA40 en DA42, respectievelijk met één en twee motoren”, vertelt Bert Buyle. “Dat betekent een serieuze besparing voor de vliegscholen. Meestal trainen ze in een toestel, waarin de kandidaat-piloten procedures leren in een cockpit die eigenlijk niet bestaat. Wij bouwen de cockpit nu identiek na.”

“In een half uurtje kunnen de schermen en de middenconsole vervangen worden, naargelang het over een één- of tweemotorige versie gaat”, vertelt de oprichter van Euramec.

Bert Buyle studeerde dertig jaar geleden marketing en financiën, maar verzeilde nadien in de wereld van gedrukte schakelingen. Daarin was zijn vader zaliger, Luc Buyle, een pionier.

Passie voor vliegtuigen

“Ik heb altijd al een passie gehad voor vliegtuigen”, vertelt de vijftiger. “Omdat ik merkte dat het vanuit Europa nagenoeg onmogelijk was om te concurreren met Azië, verhuisden we naar Singapore. Als vertegenwoordiger van een Luiks bedrijf onderhandelde ik onderhoudscontracten voor F16’s. Met meer kennis en goede contacten keerde ik met vrouw en kinderen terug naar Hamme en begon ik met de ontwikkeling van vluchtsimulators.”

Acht jaar geleden begon Buyle met Euramec aan de ontwikkeling van eigen vluchtsimulators. “Ik wil de pilotenopleidingen beter, efficiënter, veiliger en goedkoper maken”, zegt de bedrijfsleider.

Alle noodsituaties ervaren

“We hebben jaren geïnvesteerd in een wereldmarkt met weinig spelers, waarin het moeilijk is om voet aan de grond te krijgen. Twee jaar geleden sloot ik mijn eerste contract af met de vliegschool van Antwerpen. Vorig jaar volgden twee contracten met de grootste vliegschool in China. Zo kwam er meer internationale interesse.”

Euramec bereidt nu al een simulator voor in opdracht van vliegtuigbouwer Airbus en ook met grote concurrent Boeing zijn er al contacten. “Voor hen blijft het belangrijk dat we simulators maken die vliegen zoals het echte vliegtuig”, zegt de Hammenaar. “Ze willen met zo’n simulator alle noodsituaties kunnen ervaren.”