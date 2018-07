Zele -

De wijk Heikant in Zele werd maandagochtend opgeschrikt door een man met een mes. Hij had zich in iemands voortuin verschanst en wou zich daar van het leven beroven. Agenten van de lokale politie van Zele, Hamme en Waasmunster probeerden de man tot andere inzichten te brengen, maar uiteindelijk moesten speciale agenten van de federale politie ter plaatse komen om hem te overmeesteren.