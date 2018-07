Wetenschappers van het Amerikaanse Office of ocean exploration and research schrokken zich vorige maand een hoedje toen ze beelden vanop de oceaanbodem bekeken. Het leek er eerst op dat een vis een slak zou opeten, maar dan kwam er een betere prooi voorbij gezwommen. “Wauw, ik schrok me een bult”, klonk het bij de wetenschappers. En de slak, die kwam er zonder kleerscheuren van af.