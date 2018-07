Chancel Mbemba (ex-Anderlecht) ruilt Newcastle voor Porto

Porto heeft Chancel Mbemba aangetrokken, zo maakte de Portugese kampioen maandag bekend. De 23-jarige Congolees komt over van Newcastle United en ondertekent een contract voor vier seizoenen.

“Ik zal mijn uiterste best doen in dit shirt”, reageerde de verdediger. “Ik ben heel blij. Porto is een grote club die iedereen kent. Ik ben erg tevreden dat ik hier getekend heb.”

Anderlecht plukte Mbemba op jonge leeftijd weg uit Congo. In 2013 maakte hij bij de Brusselse hoofdmacht zijn debuut. De stoere verdediger groeide snel uit tot sterkhouder, en versierde in 2015 een transfer naar Newcastle. Dat werd geen onverdeeld succes. Mbemba maakte met het team een degradatie uit en promotie naar de Premier League mee. Afgelopen seizoen speelde de verdediger amper negen duels in de hoogste Engelse klasse.

Bij Porto probeert hij nu zijn carrière nieuw leven in te blazen. Het team van coach Sergio Conceição pakte afgelopen seizoen de titel en mag in september de poules van de Champions League in. Mbemba telt 42 caps en 3 goals bij de nationale ploeg van Congo-Kinshasa.