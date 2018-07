Tonnen achtergelaten kampeermateriaal op Tomorrowland gaan niet verloren

Antwerpen / Boom - In Rumst waren maandag honderd vrijwilligers de hele dag in de weer om de vele achtergelaten kampeerspullen van kampeerders op de Dreamville-camping van Tomorrowland te verzamelen. De spullen zullen te huur worden aangeboden aan festivalgangers, jeugdbewegingen en sociale organisaties.

Het is een jaarlijks weerkerend probleem, dat veel verontwaardiging uitlokt: de beelden van festivalcampings die er na afloop als een stort bijliggen. De organisatie van Tomorrowland wou dat aanpakken en richtte daarvoor het project Camp2camp op samen met Ecoso, het maatwerkbedrijf dat kringwinkels uitbaat en ijvert voor sociale tewerkstelling.

Na een proefproject in 2017, toen nog een deel van het gerecupereerde materiaal werd verkocht, zal het nu in kringwinkels te huur worden aangeboden. Individuele festivalgangers kunnen op die manier tenten, kampeerstoeltjes, matjes en andere spullen voor een korte periode lenen, maar ook jeugdbewegingen en sociale organisaties kunnen aan voordelige tarieven gebruikmaken van het materiaal.

Ook de kapotte kampeerspullen krijgen zo veel mogelijk een nieuw levensdoel. “Van kapotte partytentzeilen kunnen we bijvoorbeeld herbruikbare winkeltassen maken”, zegt Jolien Roelandt van Ecoso. “Zo proberen we de waarde in te zien van wat anderen als afval beschouwen.”

Het project zal niet alleen bijdragen aan een circulaire economie, het creëert ook werk in de kringwinkels. “Het sorteren en verwerken van al die tonnen materiaal is een hele klus”, zegt Roelandt. “We zullen dus extra sociale werkplekken kunnen aanbieden.”

Hoeveel materiaal de vrijwilligers van Ecoso maandag ophaalden, is nog niet duidelijk. Vorig jaar leverde één weekend Tomorrowland 25 ton kampeermateriaal op. Het aantal sociale jobs dat Camp2camp creëert, zal ook pas na afloop duidelijk zijn.