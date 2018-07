Vrouw (27) schreeuwt onschuld uit in brief en wijst moeder aan als dader: "Zij heeft Ayron (3) vergiftigd"

Ichtegem -

Een verfrommeld papiertje, naar eigen zeggen gekregen in de gevangenis. Daarmee probeert Jurgen R. (38) aan te tonen dat zijn vrouw (27), die in de cel zit op verdenking van poging tot gifmoord op haar drijaar zoontje, onschuldig is. “Jessica schrijft dat ze bekend heeft om mij vrij te krijgen en dat ze emotioneel gekraakt en gedwongen werd”, zegt hij.