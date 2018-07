WiFi gebruiken op vakantie is niet zonder gevaar: “Smartphone surfers zijn makkelijk doelwit”

Wie in het buitenland op vakantie is, gebruikt vaak een WiFi-netwerk om verbinding te maken met het thuisfront, om een hotelkamer te boeken of om leuke tips op te zoeken. Kortom, de smartphone maakt het reizen soms net iets gemakkelijker. Al is dat niet volledig zonder gevaar: “Er zijn nog nooit zoveel manieren geweest om via je smartphone te worden blootgesteld aan online bedreigingen”, klinkt het bij security experts. Enkele tips voorkomen al dat digitaal gevaar.

Wie op reis een taxi nodig heeft, een leuk restaurantje zoekt, vliegtickets naar de volgende bestemming wil boeken of simpelweg met het thuisfront wil chatten, gaat vaak op zoek naar een WiFi-hotspot. Zeker in landen waar dataconnectie via 4G peperduur is of gewoon onmogelijk blijkt, is het de gemakkelijkste optie. Al is die connectie niet altijd even veilig.

“Er zijn nog nooit zoveel manieren geweest om via je smartphone of tablet te worden blootgesteld aan bedreigingen en malware die je gegevens, geld of zelfs je identiteit willen stelen”, zegt Stefaan Van Hoornick, security expert bij softwarebedrijf Trend Micro. “Deze komen meestal via de netwerkinstellingen. WiFi steekt er met kop en schouders bovenuit. Zelfs een eenvoudige QR-code scannen met je smartphone of een (onbekende) USB-stick in je laptop steken, kunnen de poort openen voor bedreigingen.”

Zo vermijd je digitale nachtmerrie

In luchthaventerminals, de hotelkamer, winkelcentra en ketens als McDonalds kan je probleemloos gebruikmaken van WiFi-hotspots. Maar hoe weet je 100% zeker dat je op een veilige WiFi-hotspot zit? Hieronder enkele belangrijke tips om ervoor te zorgen dat je vakantie geen digitale nachtmerrie wordt.

Je toestel

• Voor je vertrekt, installeer je het best de meest recente versie van het besturingssysteem op je toestel. Dat zorgt er namelijk voor dat je de nieuwste beveiligingspatches op je telefoon of tablet hebt staan.

• Schakel de functie ‘automatisch verbinden met de dichtstbijzijnde beschikbare wifi-hotspot’ uit. Je weet namelijk nooit zeker of dit via een onbeveiligde router loopt.

• Schakel de functie ‘automatisch delen en synchroniseren van bestanden’ eveneens uit voordat je verbinding maakt met openbare WiFi op reis. Zo vermijd je dat je bestanden, foto’s of persoonlijke informatie worden onderschept door personen met slecht bedoelingen.

• Installeer beveiligingssoftware (gratis of betalende versies) op jouw smartphone of tablet, als u dat nog niet hebt gedaan. Deze beschermt niet alleen tegen valse apps en virussen, maar laat je meestal ook toe om je gegevens vanop afstand te vergrendelen of te wissen als je je toestel kwijt speelt (bijvoorbeeld door diefstal).

De hotspots

• Let op voor valse WiFi-hotspots die quasi dezelfde naam overnemen van bijvoorbeeld het hotel waar je verblijft. Controleer de URL en kijk bij websites van banken en winkels uit naar het hangslotje en de https-aanduiding voordat je transacties uitvoert.

• Vertrouw niet blindelings op de WiFi in je hotelkamer. Zelfs al is deze betalend en met een wachtwoord beveiligd, dan is het netwerk niet altijd correct versleuteld. De WEP-codering, de eerste beveiligingsoptie in WiFi-routers, is relatief zwak en gemakkelijk door hackers te omzeilen. Ga dus karig om met het delen van persoonlijke informatie of belangrijke gegevens als je dergelijk netwerk gebruikt.

• Als WiFi niet beschikbaar is, gebruik de dataconnectie via 4G van je smartphone dan niet zomaar als WiFi-hotspot voor je laptop of tablet. De functie inschakelen op een openbare plaats kan ongewenste gebruikers toegang verlenen. Als je het wel inschakelt, verhoog dan de beveiliging door de standaard SSID te wijzigen naar een sterk willekeurig wachtwoord. Denk er ook aan: je smartphone gebruiken als WiFi-hotspot geeft een hoger dataverbruik via 4G en heeft impact op je rekening.

Let op voor valse WiFi-hotspots die quasi dezelfde naam overnemen van bijvoorbeeld het hotel. Foto: Shutterstock

USB, QR-codes en oplaadpunten

Naast WiFi moet je ook opletten met enkele andere scenario’s voor mogelijke aanvallen:

• Gebruik waar mogelijk de eigen apparatuur om je toestellen op te laden. Publieke oplaadpunten kunnen worden gemanipuleerd voor “juice-jacking”, een tactiek waarbij malware via USB op jouw apparaat kan worden geïnstalleerd om al je gegevens te kopiëren.

• Plaats zeker geen USB-sticks van “behulpzame” vreemden in je laptop, om foto’s of bestanden te delen. De USB-stick is mogelijk geïnfecteerd.

• Wees voorzichtig met het scannen van QR-codes. Schadelijke QR-codes leiden je naar verdachte websites, die ongemerkt malware op je toestel downloaden.

• Voor wie heel voorzichtig wil zijn: schakel Bluetooth uit in openbare ruimtes. Bluetooth-hackers kunnen mogelijk toegang krijgen tot je apparaat om de controle over te nemen of om malware te downloaden (gebeurt heel zelden, maar het is mogelijk).