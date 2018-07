Gesukkel met een sokkel en dat al acht maanden lang

Antwerpen / Deurne -

Het kunstwerk op het nieuwe pleintje in de Stalinsstraat in Deurne laat al acht maanden op zich wachten. Het Been van Henk Visch, uit de collectie van het Middelheimmuseum, wacht nog op een sokkel. Het idee was dat omwonenden elk jaar konden meebeslissen voor een ander werk uit de collectie, maar voorlopig staat er dus helemaal niets.