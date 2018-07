Omleiding veroorzaakt chaos: met auto op fietspad door erf van de boer

Hasselt -

In Kuringen zet de omleidingssignalisatie automobilisten op het verkeerde been. Doorgaans rijden ze in kringetjes of volgen ze wijzers die nergens naar toe leiden. De bestuurder heeft dan het raden naar hoe het verder moet. Er is een vermoeden dat sommige borden met opzet zijn verplaatst. Schepen van mobiliteit Habib El Ouakili belooft deze week beterschap.