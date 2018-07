Colruyt test nieuwe boodschappenbezorgdienst voor en door buren

Zelzate - Vanaf 1 augustus test Colruyt Zelzate een bezorgdienst in samenwerking met Apporto. Mensen die zelf om boodschappen gaan, kunnen zich aanmelden om de inkopen van een buur, die vaak minder goed ter been is, ook te doen. De buur kan zijn boodschappenlijstje via dezelfde app doorgeven.

Vanaf 1 augustus test Colruyt Zelzate een ‘bezorgdienst in samenwerking met Apporto, het Colruyt Group-platform dat klanten met elkaar in contact brengt om voor elkaar te gaan winkelen. Klanten van Colruyt Zelzate kunnen zich inschrijven als “boodschapper” om bestellingen mee te brengen voor mensen uit hun buurt als ze zelf gaan winkelen. De supermarktketen lanceerde de app in maart van dit jaar als sociale boodschappennetwerk. “Het concept van Apporto is gegroeid vanuit het idee dat niet iedereen altijd zo gemakkelijk in de winkel geraakt, terwijl anderen het net fijn vinden om een buurtbewoner een dienst te bewijzen,” zegt Ignace De Nollin van Apporto. Nu gaat Colruyt Zelzate dus met de app aan de slag.

Aanmelden via papier en online

Gunther Mille, gerant van de supermarkt, licht toe: “Tijdens een promoactie voor de app zagen we het enthousiasme bij onze klanten en medewerkers. Vele, vooral oudere, klanten gaven aan vandaag nog niet over een smartphone te beschikken en vonden het jammer dat zij hierdoor het Apporto-platform niet konden gebruiken. Om het concept toegankelijker te maken, willen we nu de mogelijkheid om zich aan te melden als boodschapper testen via een papieren of online formulier. De bezorgdienst start op 1 augustus.”

INFO

Boodschappen kunnen telefonisch (09-241.56.14) of via mail@apporto.be worden doorgegeven. Schrijf je in als boodschapper via www.apporto.be/boodschappers of vraag een inschrijvingsformulier in Colruyt Zelzate, Westkade 6, 9060 Zelzate.