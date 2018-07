Rechter straft hardleerse bestuurder zwaar: “Nooit rijdt u hier nog met een auto”

Oudenaken / Sint-Pieters-Leeuw - Een man die al een dodelijk ongeval op zijn geweten heeft en opnieuw in beschonken toestand een botsing veroorzaakte, is veroordeeld tot een levenslang rijverbod en een celstraf van anderhalf jaar.

Een man van Oost-Europese afkomst heeft in de politierechtbank van Halle een levenslang rijverbod gekregen. De beklaagde was op 7 mei van vorig jaar in Ruisbroek door een rood licht gereden, waardoor het tot een aanrijding kwam met een ander voertuig waarin twee inzittenden lichtgewond raakten. Vrij snel werd duidelijk dat de brokkenmaker onder invloed was. Hij had liefst 3,13 promille in het bloed.

"U reed door het rode licht in stomdronken toestand met een totaal onverantwoord hoog alcoholgehalte. Volgens uw eigen verklaring speelde u een halve fles wodka naar binnen op twee uur tijd”, stelde politierechter Johan Van Laethem.

De man was zeker niet aan zijn proefstuk toe. Hij werd eerder al drie keer veroordeeld voor rijden onder invloed, en eenmaal veroorzaakte hij een ongeval met dodelijke afloop. Daarvoor werd hij midden 2009 veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg in Namen, een vonnis dat werd bevestigd in cassatie.

“Voor de vierde keer in een ruim tijdsbestek moet u zich verantwoorden voor rijden onder invloed. Daarbij kwamen zelfs twee onschuldige slachtoffers om het leven: een inzittende van uw eigen voertuig en een tegenligger. Toen had u 2,91 promille in het bloed”, aldus de rechter.

De man kreeg toen een rijverbod van een jaar opgelegd, met daarbij de verplichting om te slagen in een medische en psychologische proef. Dat lukte hem niet.

“Als u twee mensen doodrijdt en u rijdt toch verder zonder te slagen in de proeven, wat moet de rechtbank dan met u doen? Applaudisseren?”, vroeg de rechter zich af.

“Geen lessen getrokken”

“Nadat u twee mensen hebt vermoord in het verkeer, blijft u rondrijden onder invloed. U moet van mij de taal niet kennen, maar u moet zich wel houden aan een aantal reglementaire bepalingen. De gevolgen van het ongeval in Ruisbroek hadden veel zwaarder kunnen zijn. Dat dat niet het geval is, daar hebt u geen enkele verdienste aan.”

Procureur Kris Boelens vorderde een celstraf van 9 maanden en een rijverbod van 27 maanden én hij vroeg de rechter ook om de hardleerse bestuurder rijongeschikt te verklaren. “Deze man trekt duidelijk geen lessen uit het verleden”, stelde de procureur.

De politierechter sprak een celstraf van anderhalf jaar uit en ook een levenslang rijverbod. "U rijdt hier niet meer met een wagen. Mensenlevens zijn meer waard.” De beklaagde, loodgieter van beroep, drukte nog zijn spijt uit. “Ik zal me herpakken”, klonk het kort.