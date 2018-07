Motorrijder voor dood achtergelaten na ongeval met vluchtmisdrijf

De motor vloog in stukken uit elkaar. Foto: if

Elsene / Brussel - Op het kruispunt van de Hervormingsstraat en de Fernand Neuraystraat is zondagavond rond 21.40 uur een motorrijder zwaargewond geraakt bij een ongeval.

De motard werd opgeschept door de zware Audi Q7 die in de Hervormingsstraat reed. De klap moet enorm geweest zijn. De motorrijder werd meters weggeslingerd en kwam met een klap tot stilstand tegen een geparkeerde wagen. Van de motor bleef na de crash niet veel meer over. De politie haalde er een verkeersdeskundige van het parket bij.

De bestuurder van de wagen pleegde te voet vluchtmisdrijf. Zijn wagen werd verderop in de Hervormingsstraat teruggevonden. “De motorrijder was zwaargewond en moest ter plaatse gereanimeerd worden”, zegt Denis Goeman van het Brusselse parket. De man vecht in het ziekenhuis nog altijd voor zijn leven. De politie is volop op zoek naar de eigenaar van de wagen.