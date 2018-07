6 op 10 werknemers bereid loon in te leveren in ruil voor betere uren

Flexibele werkuren, thuiswerk en meer ouderschapsverlof: het zijn enkele voordelen waarvoor de Vlaming bereid is een stuk loon in te leveren. Vooral jongeren zoeken een compromis tussen werk, gezinsleven en vrije tijd. “Geef ze eens ongelijk”, zegt arbeidseconoom Stijn Baert (Ugent).

Bijna zestig procent van de werknemers aanvaardt met plezier een lager loon in ruil voor flexibelere werkuren. Dat blijkt uit een enquête in opdracht van rekruteringsbureau Robert Half. Vier op vijf bevraagden zijn tevreden over het salaris, maar enkel een mooi loon volstaat niet. Steeds belangrijker zijn randvoorwaarden zoals flexibele werktijden, vakantiegeld, maaltijdcheques en thuiswerk.

Robert Half wijst naar de toegenomen aandacht voor de werk-privébalans. Vooral bij pas afgestudeerden valt dat volgens het rekruteringsbureau op. “Ze willen zelf hun agenda samenstellen”, klinkt het. Arbeidseconoom Stijn Baert (UGent) bevestigt: “De jonge generatie is meer bezig met het afstemmen van werk op privé. Ooit was dat omgekeerd: eerst werk, dan privé.” Baert ziet nog een verklaring. “Vroeger had je vaak één kostwinner. Nu hebben we het tweeverdienersmodel. Om als gezin alle balletjes in de lucht te houden, is afstemming met de werkgever nodig.”

Of dat lukt, hangt deels van de sector af. In de horeca is thuiswerken bijvoorbeeld niet mogelijk. “De werkgever moet er ook op inzetten”, zegt Baert. “Flexibiliteit vraagt inspanningen in de organisatie.”

Arbeidseconoom Stijn Baert Foto: Jimmy Kets

Schuld van de file

Anderhalf jaar geleden werd de wet rond werkbaar en wendbaar werk ingevoerd. Die moest de deur openzetten voor glijdende werktijden en thuiswerk, maar komt volgens een ondervraging die sociale dienstverlener Acerta dit voorjaar deed nauwelijks van de grond. Volgens Baert hebben werkgevers met de wet gekregen wat ze wilden, een flexibilisering van de arbeidsmarkt. “Een wederdienst naar de werknemers toe, dringt zich misschien wel op.”

Het Verbond van Belgische Ondernemingen ziet het anders. Werknemers willen volgens het VBO flexibele uren door files en het openbaar vervoer. “Het mobiliteitsvraagstuk houdt jonge mensen bezig”, zegt topman Pieter Timmermans. “Daar ligt de uitdaging voor onze regeringsleiders.” Werkgevers doen volgens hem hun best om – potentiële – werknemers tegemoet te komen. “Dat moet ook. Zeker door de krapte op de arbeidsmarkt.”