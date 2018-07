Relatiegeschenk van 1 miljoen: Chinese president krijgt Belgisch toppaard cadeau

Gallardo J, een op en top Belgisch paard, verhuist naar China. De kroonprins van Abu Dhabi geeft het dier als relatiegeschenk aan de Chinese president Xi Jinping. “Dit is een ongelofelijke eer”, klinkt het op de Kempense stoeterij Jadem Arabians, waar het paard gefokt werd. “We proberen al jaren Chinese deuren te openen.”

Amper vier jaar oud is Gallardo J. En toch is het Arabische volbloedpaard al wereldtop. In zijn jonge carrière won de hengst al alle prestigieuze schoonheidswedstrijden, tot zelfs het wereldkampioenschap ...