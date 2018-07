Anthony bewaart een foto van zijn vrouw op hun eerste vakantie: “Bij ons gaat alles volgens traditie, behalve hoe we elkaar leerden kennen”

Een eigen huis gekocht vlak voor hun verloving, een trouwdag met alles erop en eraan en twee zonen en een dochter: bij Anthony Robberecht (37) uit Zulte en zijn vrouw gaat alles volgens traditie. Behalve hoe ze elkaar leerden kennen. Op het internet, via de chatbox van Radio Donna. “Mijn vrouw vindt dat gênant, ik ben net trots dat we elkaar zo leerden kennen en nu nog altijd samen zijn.”

“Stefanie en ik waren een jaar samen en wilden voor het eerst met ons tweeën op vakantie, in 2001. Een week naar Diekirch, in Luxemburg. Ik had nog geen jaar mijn rijbewijs, maar we wilden zo graag met ...