Geen geletruidrager op Natourcriterium in Aalst

Aalst - Groene trui Peter Sagan verschijnt op maandag 30 juli aan de start op het 83ste Natourcriterium in Aalst, daags na de aankomst van de Tour in Parijs. De kans is groot dat Aalst dit jaar geen gele trui zal presenteren, en dat is uitzonderlijk.

De organisatie van het Natourcriterium zit dit jaar met de handen in het haar: Geraint Thomas en Chris Froome, beiden Team Sky, zitten elkaar op de hielen om de Tour de France te winnen. Maar Froome haakt voor het eerst in jaren af voor het Natourcriterium. “We kunnen moeilijk Thomas al vragen om te komen als we niet zeker weten of hij de gele trui pakt”, zegt organisator Renno Roelandt. “Dat financiële risico kunnen we niet nemen. Als komend weekend blijkt dat hij wint, kunnen we nog altijd onderhandelen.” Wie de organisatie wel kon strikken? Groene trui en publiekslieveling Peter Sagan. Ook Sonny Colbrelli, Thomas De Gendt, Guillaume Van Keirsbulck, Thomas Degand en Dimitri Claeys zijn erbij. “Ook de Nederlandse kampioen op het veld én op de weg Mathieu van der Poel is present”, zegt Roelandt. Of Greg Van Avermaet en Philippe Gilbert erbij zijn, wordt pas dit weekend beslist. “We hopen dat de stad Aalst met hogere subsidies over de brug komt”, zegt Roelandt. “In Roeselare geeft de stad 60.000 euro, dat is het dubbele van wat wij ontvangen. Wijzelf schieten een groot deel van de bedragen voor.” Hoofdsponsor Napoleon Sport & Casino, dat met Waterland een nieuwe hoofdaandeelhouder heeft, geeft wel aan in de toekomst van het criterium te willen blijven investeren. “Dankzij de steun van de stad Aalst blijft dit evenement gratis”, zegt burgemeester Christoph D'Haese (N-VA). “37.950 euro subsidie, heel wat logistieke steun, alsook 50 medewerkers die zondag en maandag van dienst zijn. Het wordt opnieuw een wielerhoogdag in Aalst en vooral een groots volksfeest.” Om 14 uur start de wedstrijd voor brandweerlui, om 17 uur start de Gentlemen Classic, tussen 19 uur en 19.30 uur gaat de wedstrijd voor profwielrenners van start.