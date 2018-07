Chelsea-coach hoopt nog op Courtois en Hazard

Chelsea-trainer Maurizio Sarri hoopt dat hij volgend seizoen kan rekenen op Thibaut Courtois en Eden Hazard. Het gouden Belgische WK-duo geniet van verregaande belangstelling van Real Madrid, maar Chelsea heeft zijn akkoord voor een transfer nog niet gegeven.

“De pers verkoopt de spelers voor de clubs dat doen”, zegt Sarri. “Ik zou graag met Courtois, Hazard en Willian werken, maar ik heb hun lot niet in mijn handen. We moeten afwachten, maar ik heb vertrouwen.”

Courtois heeft al een persoonlijk akkoord met Real Madrid en ook Eden Hazard heeft zijn zinnen op een vertrek naar de Koninlijke gezet. Beide spelers liggen nog respectievelijk één jaar en twee jaar onder contract bij de Blues. Chelsea wil eerst vervangers halen, voor het akkoord kan gaan met een verkoop.

Op dit ogenblik genieten Courtois en Hazard nog van een vakantie. Als ze volgende week weer op training aansluiten, wil Sarri eerst een persoonlijk gesprek met hen. “Ik hou er niet van over de telefoon te spreken, ik wil hen face to face spreken”, zei Sarri. “Het zijn fantastische talenten en we hebben de beste spelers in Chelsea nodig.”

Musonda mikt op een doorstart

Chelsea speelde maandag zijn eerste oefenmatch in het Australische Perth. Pedro scoorde al vroeg in een 1-0-zege. Twaalf spelers ontbraken nog wegens WK-vakantie. Behalve Courtois en Hazard ook Michy Bat­shuayi, N’Golo Kanté, Olivier Giroud en Gary Cahill.

Er wel bij was Charly Mu­sonda. De Belg viel dertien minuten voor tijd in en hoopt op nieuwe speelkans zaterdag tegen Inter Milaan in Nice. Musonda mikt op een doorstart bij Chelsea na een mislukte uitleenbeurt aan Celtic.