Preud’homme neemt verloren gewaande Lestienne weer onder zijn vleugels ondanks woelig parcours

Standard heeft zijn opvolger voor Junior Edmilson zo goed als beet. Maxime Lestienne (26) zat zonder club, maar de Rouches bieden hem een contract voor vier seizoenen. België had ‘Mad Max’ na erg zware jaren al bijna opgegeven, maar Michel Preud’homme gelooft nog in hem. Ook al lustte hij Lestienne indertijd bij Club Brugge soms rauw.

De tranen sprongen in zijn ogen toen hij Michel Preud’homme zag. Het was een reportage op Proximus TV in 2016. Een jaar eerder had Maxime Lestienne zijn beide ouders verloren op twee maanden tijd. Prille ...