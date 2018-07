Gepluimd door de koster: oplichter beloofde winst, maar senioren raakten al hun spaargeld kwijt

Drie appartementen en een studio aan de Zwarte Zee bezitten Eric (78) en Liliane (74). In theorie althans. Want de 175.000 euro die ze hadden geïnvesteerd om zorgeloos van hun oude dag te genieten, is het koppel uit het West-Vlaamse Oostkamp allicht definitief kwijt – net als tientallen andere gedupeerden. Het was uitgerekend de plaatselijke koster die hen, in volle bankencrisis, overtuigde hun spaargeld in Bulgaars vastgoed te steken. “Het leek ons een slimme investering. Maar we zijn goedgelovig geweest.”