CLUBNIEUWS. Club moet flankaanvaller maand missen, Standard mikt op nog een Belg

Club Brugge zit niet dik in de flankspelers, zeker nu het na de Supercup eentje voor een maand moet missen. Naast Lestienne overweegt Standard om nog een andere transfervrije Belg vast te leggen. Anderlecht staat op het punt om een zevende pion weg te plukken bij KV Oostende maar heeft ook een oogje op Steve Colpaert. Chevalier wil dan weer weg bij Kortrijk. Uw clubnieuws van de dag.

Club Brugge moet Diatta maand missen

Krépin Diatta is een maand out met een zware hersenschudding en een polsbreuk. De flankaanvaller van Club Brugge, die in de slotfase van de Supercup tegen Standard keihard geramd werd door Collins Fai, was buiten westen en verliet het veld op een brancard. Hij mist zeker al de wedstrijden tegen Eupen, Moeskroen en Kortrijk. Club zit niet dik in de flankspelers, want Limbombe wordt nog steeds niet ingezet omdat zijn transfer nakend is en Mata is nog out tot oktober. Tomecak is eventueel ook nog een optie.

Na de Supercup van afgelopen zondag kregen de spelers gisteren een dagje rust. Deze week staan er voor de competitieopener tegen Eupen nog twee open trainingen gepland aan het Jan Breydelstadion. Zowel vandaag als morgen wordt er telkens om 10.30 uur in de voormiddag getraind. Vanaf donderdag tot en met zaterdag trainen Leko en zijn troepen dan achter gesloten deuren, zondag wordt Club-Eupen afgetrapt om 14.30 uur. Voor de wedstrijd tegen Eupen zijn er nog steeds een aantal tickets beschikbaar.(jve)

Standard geeft Lestienne contract voor vier jaar, ook Henen opkomst

Standard heeft zijn opvolger voor Junior Edmilson zo goed als beet. Maxime Lestienne (26) zat zonder club, maar de Rouches bieden hem een contract voor vier seizoenen. Naast Lestienne overweegt Standard om nog een andere transfervrije Belg vast te leggen.

De club denkt aan spits David Henen (22). De ex-speler van Everton heeft het voorbije weekend een overgang naar Trabzonspor laten schieten en blijft de rest van de week in Luik. Hij heeft een van dezer dagen een gesprek met Michel Preud’homme. “Standard zou een juiste volgende stap zijn.”

Ook Mehdi Carcela keert vandaag ­terug, maar Junior Edmilson (23) is weg bij Standard. De dribbelaar tekent voor de Qatarese kampioen Al Duhail en er circuleert een transfersom van minstens 3 miljoen. Al gaat zeker zo’n 600.000 euro daarvan wel nog naar zijn ex-club STVV.

Edmilson stapte gisteren op het vliegtuig voor zijn medische tests. De Braziliaanse Belg die zo’n 3,5 miljoen euro netto per jaar gaat verdienen gaf ook toe dat het Qatarese leven met zon, zee en strand hem ook wel overtuigde. Voor die uitspraak kreeg hij veel kritiek op sociale media, maar zo gek is zijn transfer misschien nog niet. De eigenaar van Al Duhail is emir ­Tamir Hamad en die man is ook eigenaar van PSG. Misschien bouwt Edmilson zo – op termijn – toch nog een mooie voetbaltoekomst uit.(bfa, gus, svc)

Plancke naar Anderlecht, Turcq naar KVO?

Anderlecht staat op het punt om een zevende pion weg te plukken bij KV Oostende. Na sportief manager Luc Devroe, dokter Chris Goossens, physical coach Gino Caen, videoanalist Rudy Fort en spelers Milic en Musona is ook assistent-manager Johan Plancke op weg naar Anderlecht. Dat is opvallend, want Plancke ruilde pas in juni Roeselare in voor KVO om er teammanager en rechterhand te worden van sportief directeur Hugo Broos. Samen moest dit duo Luc Devroe opvolgen. Alleen blijkt het moeilijk om een goed evenwicht te vinden. Plancke heeft als manager veel ervaring met onderhandelingen, reglementen en het opstellen van contracten terwijl Hugo Broos dat amper heeft. Zo’n taakverdeling is niet altijd evident. Bovendien is Johan Plancke een goeie vriend van Luc Devroe en het voorstel om hem nog tijdens deze transferperiode te gaan bijstaan bij Anderlecht klinkt aanlokkelijk.

In principe zal KV Oostende dan wel een nieuwe assistent halen om Hugo Broos bij te staan. In het verleden klonken al de namen van Patrick Turcq – neef van de Devroe en ex-Gent en Kortrijk – maar ook die van Philippe Bormans die nog voor Sint-Truiden werkte.

Anderlecht lijkt trouwens wel wat te zien in aanwinsten uit West-Vlaanderen, want ook Tom Colpaert zou in beeld zijn bij RSCA. Hij is momenteel assistent bij Roeselare in 1B en kent Luc Devroe ook goed van zijn tijd op Schiervelde. Welke functie hij zou krijgen bij RSCA is nog onbekend. (jug)

Chevalier wil weg bij Kortrijk

Glen De Boeck, al geplaagd door een gebrek aan defensieve versterkingen, heeft er nog een probleem bij. Teddy Chevalier (31), met 21 doelpunten net geen topschutter, voelt zich niet langer gerespecteerd door de coach en zou in de kleedkamer verongelijkt laten weten hebben dat hij wil vertrekken, schermend met een aanbieding uit het Midden-Oosten. Chevalier verlengde eind vorig seizoen nog zijn contract. Het is niet duidelijk of KVK bereid is om mee te werken.

RC Genk zou geïnteresseerd zijn in Thomas Kaminski, maar de West-Vlaamse club benadrukt dat er nog niks concreet is. Kaminski speelde vorig seizoen op een hoog niveau. KV Kortrijk zal zijn doelman echter niet zomaar laten vertrekken, mocht de interesse van Genk concreter worden. AA Gent had eerder deze transferperiode ook interesse, maar dat draaide op niks uit. KV Kortrijk speelt vanavond om 19 uur zijn laatste oefenwedstrijd tegen Racing Club Harelbeke (2de amateursklasse) in het Forestierstadion in Harelbeke. De Kerels verloren zaterdag nog van Metz met 1-2.(gco)

AA GENT: Horemans opgelucht na comeback



Uitgerekend op het veld van OH Leuven, waar hij bijna twee jaar geleden nog aan de slag was, vierde Siebe Horemans zaterdagavond zijn comeback. “Dit voelt zo goed”, glunderde de twintigjarige verdediger, die in januari een ernstige knieblessure opliep. “Het zijn zes loodzware maanden geweest. Nu voel ik me sterker dan ooit tevoren. Het is aan mij om me weer te manifesteren bij de coach en hopelijk kan ik een plaatsje veroveren. Of ik als Belg een streepje voor heb? Je moet in de eerste plaats presteren en als dat lukt zijn die verstrengde criteria misschien wel een voordeel.”(ssg)



KRC GENK: Sabak op weg naar NEC



Paolo Sabak is op weg naar NEC. De club uit Nijmegen en RC Genk zijn al tot een akkoord gekomen, alleen moet de speler zelf nog een overeenkomst vinden met NEC. Naast Sabak zijn er nog twee Genk-spelers die onder contract liggen maar momenteel niet meetrainen met de A-kern. Pierre Zebli kan rekenen op interesse uit de Italiaanse tweede klasse. Voor José Naranjo zijn er clubs uit de Spaanse tweede klasse die graag op zijn diensten zouden rekenen.(mg)



ANTWERP: Batubinsika mag ritme opdrijven



De Antwerp-kern kreeg daags na de zege tegen Panathinaikos vrij van coach Laszlo Bölöni. Voorts is de kern op Buta en Batubinsika na ook blessurevrij. Die laatste mag de intensiteit van de veldtrainingen wel opdrijven, al moet de centrale verdediger ook nog dagelijks individueel met de kinesist aan de slag.(stdr)



CERCLE BRUGGE: Vier sterkhouders missen de start



Na de ministage in Le Touquet kregen de spelers twee dagen vrij. Cercle herneemt vandaag, donderdag wordt de ploeg voorgesteld. Aboud Omar, Guévin Tormin en Arnauld Lusumba zijn momenteel niet beschikbaar en kwamen ook niet in actie tegen Boulogne of Reims. Het ziet ernaar uit dat ze zaterdag de start zullen missen op Stayen. De tijdelijke overgang van Adrien Bongiovanni van Monaco naar Cercle is rond. Voorlopig blijven ook Vanbelle en Vincent, die in principe weg mogen, meetrainen. Dat geldt ook voor Delacourt (einde contract).(kv)



LOKEREN: Michel, Tirpan, Rassoul en Mpati waren afwezig op de training



Eén dag na de jaarlijkse fandag kregen de spelers van Lokeren een dagje vrij. Vanaf vandaag start de voorbereiding op de eerste competitiewedstrijd, zondag thuis tegen RC Genk. Tracy Mpati (achillespees) revalideert nog van een zware blessure die hij op speeldag één van Play-off 2 opliep. Voorts kan trainer Peter Maes voorlopig nog geen beroep doen op Julian Michel (quadriceps), aanwinst Michaël Tirpan (schouder) en Joher Rassoul.(whb)



KV OOSTENDE: Rezaeian is terug, Vanlerberghe vandaag op training



Ook deze week verwelkomt KVO nog een aantal nieuwkomers op het trainingsveld. Zo keerde Ramin Rezaeian gisteren terug uit vakantie. De Iraniër speelde met Iran op het WK. Vandaag traint Vanlerberghe ook voor de eerste keer mee met KVO. De middenvelder wordt gehuurd van Club en is in principe al inzetbaar tijdens de eerste match tegen Moeskroen.

Ondertussen probeert KVO ook om flankaanvaller Ibrahima Conté, die in de B-kern zit, van de hand te doen. Er is een bod uit Zuid-Europa, maar de Guineeër hoopt op een oplossing uit het Midden-Oosten. Opvallend is overigens ook dat Oostende niet weigerachtig zou staan tegenover een vertrek van linksback Aleksandar Bjelica. Die werd vorig jaar overgenomen van Mechelen, maar Verheyen lijkt meer kansen te zullen geven aan de jonge Logan Ndenbe (18).(jug, dvd)

STVV: Legear en Teixeira trainen voluit



Over Legear zijn er nog gesprekken op clubniveau tussen STVV en Antwerp, al is de Truiense top niet geneigd om de Luikenaar te laten vertrekken. Van Akpom was gisteren nog geen spoor, het blijft afwachten of de deal rond geraakt. De aangekondigde Japanner Endo verschijnt woensdag op de afspraak en de Guinees Ibrahima Sory Sankhon bemachtigt dezer dagen zijn visum. Hij vliegt deze week normaal naar België. Intussen is de blessurelast van Boli achter de rug. Ook met Ceballos gaat het steeds beter. Kotysch en Sekine zijn de enige pionnen die buiten strijd blijven.(gus)



WAASLAND-BEVEREN: Alleen Moren en Ndao nog geblesseerd



De spelers van Waasland-Beveren hadden gisteren een dagje vrijaf. Kersverse trainer Yannick Ferrera kan nagenoeg over een volledig fitte kern beschikken. Aleksandar Boljevic, dit weekend tegen KV Mechelen uit voorzorg aan de kant gehouden, hervat in principe vandaag de trainingen. Lamine Ndao en Valtteri Moren werken nog een individueel programma af, maar zouden binnenkort de groepstrainingen opnieuw kunnen hervatten.(whb)



ZULTE WAREGEM: Tardieu en Derijck missen de openingsmatch



Florian Tardieu zal niet inzetbaar zijn voor de eerste competitiewedstrijd van zaterdag tegen Waasland-Beveren. Tardieu sloeg in de voorbereiding zijn voet om en liep een scheurtje op in de ligamenten van de enkel. Derijck brak zijn grote teen in een duel op training. Het wordt zeer krap voor de verdediger om nog speelklaar te geraken aangezien de breuk tijd nodig heeft om te herstellen. Beiden trainen nog individueel. De twee linksachters Kingsley Madu en Bryan Verboom trainen gedeeltelijk mee.(jcs)

*** Bjorn Engels verliet het oefenkamp van Olympiakos in Nederland. De verdediger zou niet langer deel uitmaken van de A-kern en in het uitstalraam zijn geplaatst. De Griekse topclub zou bereid zijn hem te verhuren met een aankoopoptie.

*** Nadat Club Brugge Rotariu uitleende aan AZ, laat het ook spits Fran Brodic definitief naar Catania gaan.

*** Charleroi haalde de Franse verdediger Dorian Dervite (29) van de Engelse tweedeklasser Bolton Wanderers voor zo’n 500.000 euro. Ze anticiperen zo op de operatie van Zajkov.

*** Matz Sels kan op belangstelling rekenen van Strasbourg. Bij Newcastle zou een bod van 4,5 miljoen euro zijn binnengevallen. Eerder had de Franse club al interesse in Thomas Kaminski en Hendrik Van Crombrugge.