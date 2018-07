Barsten in het model: waar is het sociale Europa als je het nodig hebt?

Niet zozeer het loon, maar wel de werkomstandigheden en de combinatie werk-privé zijn belangrijk om een job graag te doen. Dat blijkt vandaag uit een studie van het ­rekruteringsbureau Robert Half. Dat zal ook Ryanair­topman Michael O’Leary intussen geweten hebben. Hij gaat met zijn vliegtuigmaatschappij een hete zomer tegemoet. Vanaf morgen houdt zijn personeel stakingsacties tegen de slechte omstandigheden waarin het al jarenlang moet werken. De eisen zijn de perfecte bevestiging van de studie: niet het loon staat centraal, maar het gaat au fond om sociale bescherming en respect.

In ons land had Ryanair zijn eerste hub op het Europese vasteland, hier geeft het personeel ook de aftrap voor de protesten. Spanje en Portugal doen mee, daarna volgt Italië en later deze zomer mogelijk ...