Ryanair weigert Belgische gedupeerden te vergoeden, Test-Aankoop start groepsvordering: “Dit is geen overmacht, wel slecht personeelsbeleid”

De duizenden Belgische reizigers van ­Ryanair die door de staking van morgen en donderdag getroffen worden, hebben recht op een extra compensatie. “Klopt niet”, klinkt het bij de lagekostenmaatschappij. Daarvoor verschuilt het zich onterecht achter een Europese wet. Test-Aankoop kreeg al meer dan 260 klachten binnen.

Op sociale media regent het boze klachten van gedupeerde Belgische Ryanair-klanten. Door de staking van morgen en donderdag zagen zij hun vakantieplannen in het water vallen. Daarom willen ze naast de terugbetaling of omboeking van hun ticket ook een extra compensatie. Die bedraagt tussen de 250 en 600 euro per persoon, afhankelijk van de afstand van de vlucht.

Maar de lagekostenmaatschappij houdt voet bij stuk: Ryanair betaalt geen extra’s uit. Het bedrijf verschuilt zich achter een Europese wet die zegt dat de compensatie wegvalt bij overmacht. “Maar dit is géén overmacht”, zegt Jens Van Herp, woordvoerder van consumentenorganisatie Test-Aankoop. “Een staking is alleen een uitzonderlijke omstandigheid als ze veroorzaakt wordt door externe ­spelers, bijvoorbeeld de lucht­verkeersleiders. Hier is de staking het gevolg van het personeelsbeleid van ­Ryanair.”

Test-Aankoop kreeg sinds 1 juli 343 klachten over ­Ryanair. 266 dossiers vragen juridische bijstand om de extra compensatie af te dwingen. “Momenteel kunnen we alle aanvragen zelf nog verwerken”, zegt Van Herp. “Daarom starten we nog geen groepsvordering. Maar dat kan veranderen als we de komende dagen veel extra klachten ontvangen.”

Meer vluchten geannuleerd

En die kans is niet on­bestaande, want de 48-urenstaking bij de luchtvaartmaatschappij kan een grotere impact hebben dan tot nog toe voorzien. Volgens de officiële communicatie van Ryanair zou dagelijks 31 procent van de vluchten geannuleerd worden. In een uitgelekte brief blijkt het om 50 tot 70 procent te gaan.

“De stakings­bereidheid is erg groot”, zegt vakbondsman Hans Elsen (LBC-NVK). “Tot 80 procent van het cabine­personeel wil het werk neerleggen. Woensdag (morgen, nvdr.) zullen op Brussels Airport maximaal vier, maar waarschijnlijk geen Ryanairtoestellen opstijgen. De kans is dus erg groot dat passagiers pas op de luchthaven te horen krijgen dat hun vlucht geannuleerd werd.”

De stewards en stewardessen eisen nog altijd betere werkomstandigheden, en waarschuwen voor nog meer stakingen deze zomer. Maar ze vinden maar weinig gehoor bij de directie. “We zijn niet bereid om toe te geven aan onredelijke eisen die onze lage tarieven en hoogst effi­ciënte model in het gedrang brengen”, zei topman Michael O’Leary gisteren bij de bekendmaking van de kwartaalresultaten. Hij dreigt ermee het winterschema aan te passen en zo opstandige landen te straffen. Ook in Spanje, Portugal en Italië legt het cabinepersoneel het werk neer. Zij zouden minder vluchten toegewezen krijgen, waardoor jobs kunnen sneuvelen.

Foto: EPA-EFE

Duitsers en Polen moeten staking breken

Ryanair zoekt koortsachtig naar oplossingen om de staking te ‘breken’. Daarvoor wil de luchtvaartmaatschappij buitenlands cabinepersoneel gebruiken. “Van de Duitse en Poolse vakbonden hoorden we dat Ryanair daar vervangers ronselt”, zegt vakbondsman Hans Elsen (LBC-NVK). Een vlucht Brussel-Warschau-Brussel wordt dan Warschau-Brussel-Warschau. Zo kan het bedrijf de Belgische wetgeving omzeilen.

“Onze buitenlandse collega’s hebben altijd gezegd dat ze solidair zouden zijn met onze stakingsactie”, aldus Elsen. “Maar er zijn werknemers bij wie extra geld welkom is. We moeten die mensen hun rekening niet maken.”

De vakbond stelt zich vooral vragen bij de manier waarop Ryanair omgaat met het stakingsrecht. “Het is duidelijk dat de luchtvaartmaatschappij niet wil zoeken naar oplossingen. Het is ongezien dat een bedrijf zo nonchalant omgaat met haar werknemers.”