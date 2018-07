Noord-Korea ontmantelt lanceerbasis voor satellieten

Noord-Korea is begonnen met de ontmanteling van een belangrijk lanceerstation van satellieten. Dat zeggen de experten van 38 North, een monitoringwebsite die toeziet op de ontwikkelingen in Noord-Korea, maandag. Het gaat “om een eerste belangrijke stap” van Pyongyang bij het nakomen van de engagementen die werden vastgelegd tijdens de historische top tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump, op 12 juni in Singapore.

Het gaat om de site in Sohae, in de westelijke provincie Pyongan-pukto, die sinds 2012 de belangrijkste lanceerbasis is van het land. Op basis van satellietbeelden van de afgelopen dagen stelt 38 North - dat in de Verenigde Staten is gebaseerd - dat onder meer het hoofdgebouw waar draagraketten worden geassembleerd, en een nabijgelegen gebouw waar motoren voor zowel ballistische als draagraketten worden ontwikkeld, worden afgebroken.

“Aangezien er verondersteld wordt dat deze gebouwen een belangrijke rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling van technologieën voor het Noord-Koreaanse programma voor intercontinentale ballistische raketten, gaat het om een maatregel van Noord-Korea die het vertrouwen aanzienlijk opbouwt”, luidt het.

Tijdens hun ontmoeting in Singapore bereikten Trump en Kim een akkoord over de denuclearisering van Noord-Korea. Volgens experten bleef het akkoord echter te vaag en is het onduidelijk hoe en tegen welke deadline de nucleaire ontwapening tot stand moet komen.

Eerder had de Amerikaanse president op Twitter nog benadrukt dat Noord-Korea al negen maanden geen enkele raket meer heeft afgevuurd of nucleaire tests heeft uitgevoerd. “Japan is blij, heel Azië is blij”, luidde het.