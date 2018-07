De vroegere Congolese vicepresident Jean-Pierre Bemba keert op 1 augustus terug naar Kinshasa. Dat heeft zijn partij Mouvement de Libération du Congo (MLC) dinsdag aangekondigd. Eerder deze maand werd Bemba door de MLC al gekozen als voorzitter en voorgedragen als kandidaat voor de presidentsverkiezingen van 23 december.

Bemba werd vorige maand door het Internationale Strafhof in Den Haag in beroep vrijgesproken voor de oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid die zijn militie, volgens de aanklacht, vijftien jaar geleden had begaan in de Centraal-Afrikaanse Republiek. De rijke zakenman verloor in 2006 de verkiezingen van president Joseph Kabila. Twee jaar later werd hij opgepakt in Sint-Genesius-Rode. In eerste aanleg was hij tot 18 jaar celstraf veroordeeld.

De 55-jarige voormalige vicepresident verblijft momenteel nog steeds in België, maar zal volgens de MLC op woensdag 1 augustus terugkeren naar Congo. De partij roept “het Congolese volk, en met name de inwoners van Kinshasa, op om hem een warme ontvangst te geven”.

Het Internationale Strafhof vervolgt Bemba overigens ook in een andere zaak, die gaat over het omkopen van getuigen. Een datum voor het vonnis is nog niet vastgelegd.

In Congo vinden normaal op 23 december verkiezingen plaats om een opvolger voor Kabila aan te duiden. Van 25 juli tot 8 augustus kunnen de kandidaturen ingediend worden. Het is nog onduidelijk of de verkiezingen inderdaad zullen kunnen plaatsvinden. Ook over de kandidatuur van huidig president Joseph Kabila is nog veel onzekerheid. Zijn tweede en volgens de grondwet laatste termijn liep eind 2016 af.