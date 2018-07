Barcelona denkt aan Casteels, ook Mignolet kan mooie transfer maken

Hij speelde geen minuut tijdens het voorbije WK in Rusland, maar toch kan Koen Casteels op de belangstelling van enkele Europese topclubs rekenen. De opmerkelijkste naam is die van FC Barcelona. De 26-jarige doelman zou in beeld zijn als de Nederlander Jasper Cillessen vertrekt. Casteels ligt nog drie jaar onder contract bij Wolfsburg, maar de Volkswagenclub heeft niet de reputatie spelers tegen te houden als ze een mooie transferprijs kunnen vangen. Simon Mignolet zou dan weer naar AS Roma kunnen.

Naar verluidt zou technisch directeur Jörg Schmadtke te vermurwen zijn voor een bedrag tussen de 15 en de 20 miljoen euro. Casteels ligt goed in de markt omdat hij de ideale leeftijd heeft voor een transfer naar een topteam (26 jaar) en vorig seizoen tot beste doelman in de Bundesliga werd verkozen.

Behalve Casteels staat ook Simon Mignolet op de lijst van Europese clubs die op zoek zijn naar een ervaren doelman van internationaal niveau. Een mogelijke transfer van Thibaut Courtois naar Real Madrid zou een nieuwe ruk kunnen geven aan de “keeperscarrousel” in de Europese transfermarkt. Roma, dat Alisson verkocht aan Liverpool, is een andere club waar Casteels en Mignolet al genoemd werden.

Bod van Strasbourg op Sels?

De kans is reëel dat de vier beste doelmannen van België een transfer maken, want Matz Sels zou op belangstelling kunnen rekenen van de Franse eersteklasser Strasbourg. Bij Newcastle zou een bod van 4,5 miljoen euro zijn binnengevallen voor de Antwerpenaar. Eerder had Strasbourg al interesse laten blijken in Thomas Kaminski en Hendrik Van Crombrugge.