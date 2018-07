Minister Buitenlandse Zaken Iran “niet onder de indruk” hoofdletters Trump

Mohammad Javad Zarif, de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, is “niet onder de indruk” van de waarschuwing die de Amerikaanse president Donald Trump zondag via twitter en volledig in hoofdletters naar Iran stuurde. Dat heeft Mohammad Javad Zarif laten verstaan in een reactie op Twitter.

“De wereld heeft de voorbije maanden nog harder getier gehoord”, zo schreef Zarif, in een verwijzing naar de dreigementen die Trump eerder dit jaar op Twitter nog aan het adres van Noord-Korea had geuit. “En de Iraniërs hebben dit - op een iets beschaafdere manier - al veertig jaar gehoord.”

“We zijn hier al enkele millennia en we hebben in die tijd het verval gezien van rijken, waaronder het onze, die al langer bestonden dan sommige landen”, aldus nog Zarif.

Ook ik hoofdletters

Zarif maakte gebruik van hoofdletters om aan te duiden dat hij niet “onder de indruk” is van Trumps stoere taal. Op die manier persifleerde hij de stijl van de Amerikaanse president, die zijn waarschuwing volledig in hoofdletters had geschreven. Net als Trump slot hij zijn boodschap ook af met de woorden “Wees voorzichtig!”

Trump had maandag via Twitter een niet mis te verstane boodschap aan de Iraanse president Hassan Rouhani verstuurd. “Bedreig de Verenigde Staten nooit, nooit meer of je zal de gevolgen ondervinden zoals maar weinigen het doorheen de geschiedenis hebben gezien. We zijn niet langer een land dat je krankzinnige verklaringen van geweld en dood zal tolereren”, klonk het toen. Trump antwoordde op de manier op Rouhani, die gedreigd had met een blokkade van de olie-exportroutes aan de Perzische Golf.