Zesentwintig verkoolde lijken gevonden in veld nabij Athene, dodentol door bosbranden loopt snel op

Hevige bosbranden hebben het westen van de Griekse hoofdstad Athene bereikt. Volgens onbevestigde berichten lieten daarbij al vierenvijftig mensen het leven. De brand gaat gepaard met hevige rookontwikkeling, lokale autoriteiten manen inwoners dan ook aan om zo snel mogelijk te evacueren.

In de omgeving van Athene zijn al zeker vierentwintig personen om het leven gekomen bij de hevige bosbranden. Dat bevestigde een woordvoerder van de Griekse regering dinsdagochtend. Volgens Dimitris Tzanakopoulos raakten ook al zeker 150 personen gewond: elf van hen zijn er ernstig aan toe, terwijl zestien van de gewonden kinderen zijn.

Brandweerlui onderzoeken het veld waar 26 verkoolde lijken gevonden zouden zijn Foto: AP

Even later volgde het bericht dat een medewerker van het Rode Kruis in een veld in de havenstad Rafina, op minder dan 25 kilometer ten oosten van de Griekse hoofdstad, 26 nieuwe lijken had gevonden. En de openbare omroep ERT berichtte dat een boot van de Griekse marine vier doden uit het water had gehaald. Als die berichten bevestigd worden, loopt de dodentol al op naar 54 slachtoffers.

Dodentol kan nog stijgen

Tv-journalisten ter plaatse berichten dat de balans nog sterk kan stijgen. Op verschillende plaatsen ten oosten van Athene vinden hulpverleners steeds weer verkoolde lichamen. Zo meldde persagentschap AFP dat één van zijn fotografen maandagnacht drie verkoolde lichamen aantrof onder een voertuig in de buurt van Rafina. In de wijde omtrek van de Griekse hoofdstad is dan ook de noodtoestand uitgeroepen.

Volgens ERT hebben vissers, de kustwacht en omwonenden met boten meer dan 700 mensen gered die uit schrik van de vlammen hun toevlucht zochten aan de zee. Duizenden mensen brachten de nacht door in de openlucht, in hun auto of in sporthallen, luidt het voorts.

Het vuur richtte de zwaarste schade aan in Rafina en het nabijgelegen dorp Mati. Volledige straten brandden er af. In de loop van de nacht werden de meeste branden onder controle gebracht, nadat de hevige wind was gaan liggen. Blusvliegtuigen en -helikopters worden nu ingezet om de laatste brandhaarden te doven.

Duizenden Grieken verlieten hun huizen om veiligheid te zoeken op de stranden rond Athene Foto: AFP

Griekse autoriteiten: “Laat alles achter”

De Griekse autoriteiten hebben de inwoners van de Atheense kustregio aangemaand om hun woningen zo snel mogelijk te verlaten. Door de strakke en veranderlijke wind krijgt de brandweer het vuur niet onder controle. De brandhaard bereikte een lengte van zes kilometer en de rookpluim is zichtbaar tot in het centrum van de hoofdstad.

Door de felle wind kunnen blusvliegtuigen en -helikopters mogelijk niet meer uitvliegen. “Mensen moeten gewoon vertrekken”, vertelt Achilleas Tzouvaras, een lokale brandweercommandant aan Reuters. “Inwoners moeten hun huis zo goed als mogelijk afsluiten en evacueren, dit is een extreme situatie.”

De oorsprong van de brandhaard lijkt in Kineta te liggen, een populaire badplaats op een vijftigtal kilometer van de Griekse hoofdstad. Tientallen huizen werden er al beschadigd door de vlammen, op lokale televisiezenders is te zien hoe inwoners tevergeefs het vuur proberen te bestrijden met tuinslangen. Door de bosbrand is één van de drukste snelwegen van Griekenland afgesloten voor alle verkeer, ook dat zorgt voor grote hinder.

Premier Tsipras zette een staatsbezoek voortijdig stop om terug te keren naar zijn land Foto: EPA-EFE

Extreme hitte

De Griekse premier Alexis Tsipras zette een bezoek aan Bosnië en Herzegovina vroegtijdig stop om terug te keren naar Griekenland. Hij suggereerde al dat sommige vuurhaarden door brandstichters zijn gestart. Volgens de regeringsleider zijn op dit moment ongeveer 600 brandweerlieden gemobiliseerd. Hij beval ook de brandweerdepartementen en hulpdiensten van aangrenzende regio’s om steun te bieden. Ook Spanje en Cyprus hebben al hun hulp aan aangeboden. Ze sturen respectievelijk blusvliegtuigen en zestig brandweermannen.

Bosbranden zijn in Griekenland niet ongewoon voor deze tijd van het jaar, maar door de droge winter en extreme temperaturen zijn de vele naaldwouden uiterst lichtontvlambaar. Er werden in het binnenland reeds temperaturen tot 41 graden opgemeten.

Lokale radio- en televisiestations maanden de bevolking de voorbije dagen al aan om zo weinig mogelijk in felle zon te vertoeven, lichte katoenen kledij te dragen, veel water te drinken en om alcohol en suikerrijke dranken te mijden. Ouderen en zieke mensen kregen de raad thuis te blijven.