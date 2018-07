Italiaans woelwater legt op opmerkelijke wijze het verschil uit tussen Ronaldo en Messi (en geeft zijn nummer één)

Neymar, Kylian Mbappé, Paul Pogba, Paulo Dybala, Kevin De Bruyne… Ze dingen allemaal naar het kroontje van beste voetballer op aarde, maar voorlopig is dat nog steeds een strijd tussen Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Gek genoeg laat Antonio Cassano op interessante wijze zijn licht schijnen over de kwestie.

‘Fantantonio’ was ooit het nieuwe godenkind van het Italiaanse voetbal, maar kon de hoge verwachtingen nooit inlossen ondanks kansen bij onder andere AS Roma en Real Madrid. Momenteel zit de 36-jarige spelmaker zonder club nadat hij enkele keren zijn pensioen aankondigde, maar daar telkens op terugkwam. Tot frustratie van Hellas Verona, waar hij exact 17 dagen verbleef.

In een interview met Vanity Fair liet Cassano zich eens serieus uit over het debat der voetbaldebatten: Ronaldo of Messi, wie is de beste? “Ik hou van Messi, maar niet omdat hij de rivaal is van Ronaldo. Gewoon omdat hij in mijn ogen de beste ooit is. De emoties die hij me geeft, zijn uniek. Mijn bewijs? Dan zeg ik altijd: zoek iemand die de bal beter beheerst en zo consistent scoort als Messi”, aldus Cassano.

“Cristiano mist niets hoor, maar laat het duidelijk zijn: daar gaat het niet om. Ik hou ook van tennis. Wel, Cristiano is zoals Rafael Nadal. Een fantastische atleet met enorme veel talent, maar die ook hard werkt en een winnaarsmentaliteit heeft. Messi is meer zoals Roger Federer. Hij is pure klasse. Ze zijn verschillend en je kan de ene boven de andere verkiezen. Maar ik kies Messi, want hij kan zelfs het verschil maken door stil te staan. Daarvoor heeft hij geen fysieke gave voor nodig.”

Dat de liefde van Cassano voor Messi groot is, lijkt een understatement. “Ik heb mijn tweede kind naar hem genoemd: Lionel”.

Antonio Cassano. Foto: EPA

“Dingen die ik haatte”

“Maar ik bewonder ook Ronaldo”, zegt de 39-voudige international. “Hij heeft enkele talenten meegekregen van Moeder Natuur, maar er zijn ook zijn mentaliteit, training, professionaliteit. Allemaal dingen die ik haatte. Hij heeft de gave om altijd gefocust te zijn. Hij gaat de geschiedenis in als een van de grootsten en verdient al zijn succes. Hij behaalde die door zijn talent, maar vooral door hard te werken.”

“Ik heb ook de kans gekregen om voor Real Madrid te spelen, in een team van ‘Galacticos’. Ik weet hoe het er daar aan toe gaat. Real is groter dan één kampioen, zelfs als die 450 keer scoort. Ik ben dus niet verrast dat ze Ronaldo verkocht hebben. Ze konden het ook zonder de andere Ronaldo, Raul en Beckham. Ze overleven dit wel. Cristiano zal ondertussen een geweldige nieuwe ervaring opdoen. Juventus betaalt hem een rijkelijk salaris, maar ze weten dat 100 miljoen euro een koopje is. Hij is dan wel 33 jaar oud, zijn fysiek is enorm indrukwekkend. Hij kan 30-40 keer scoren in de Serie A.”