Twee Rode Duivels en drie Franse sterren doen België-Frankrijk nog eens over

De Rode Duivels moesten op het WK in de halve finales de duimen leggen tegen Frankrijk, dat zich uiteindelijk tot wereldkampioen kroonde. De spelers van beide landen genieten nu van een welverdiende vakantie, want er volgt nadien een alweer slopend seizoen. En blijkbaar vinden de Belgen en Fransen elkaar in hun vrije tijd. Marouane Fellaini en Adnan Januzaj kregen in Los Angeles namenlijk bezoek van Paul Pogba, Samuel Umtiti (die de winning goal maakte tegen de Belgen) en Steven N'Zonzi. "France X Belgique ce soir", zette Pogba bij de foto op zijn Twitter-account.