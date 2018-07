24 Waalse gemeentes testen proefproject terugnemen blikjes

Brussel -

In Wallonië gaan 24 gemeentes deelnemen aan een proefproject om blikjes terug te nemen. Dat meldt de Waalse Milieuminister, Carlo Di Antonio (cdH), in een persbericht. Het proefproject, dat in september zal starten, draait enkel om blikjes die weggegooid werden in de natuur. Elk opgeraapt blikje is 5 cent waard. Dat geld wordt toegekend in de vorm van een bon die ingeruild kan worden bij lokale handelaars.