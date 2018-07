Toerisme biedt wereldwijd werk aan 313 miljoen mensen

De toeristische sector doet het goed. Er werden het afgelopen jaar zo’n 7 miljoen nieuwe banen bij gecreëerd. Hierdoor claimt het zo’n 10% van de wereldwijde arbeidsmarkt.

Het toerisme blijft een belangrijke pijler in de economie. Dit jaar alleen al groeide de sector met 4,6%. De World Travel & Tourism Council (WTTC) telde 313 miljoen mensen die actief zijn in de toerismesector. Ze verwachten dat dit aantal over 10 jaar nog met 11% zal gestegen zijn. Het zal in die periode ook verantwoordelijk zijn voor 25% van de jobcreatie.

Ze doen het zo beter dan:

retail en groothandel (3,4%)

productie (3,2%)

landbouw en visserij (2,6%)

financiële diensten (2,5%)

Vertrouwen

Waar komt die groei vandaan? Er was het afgelopen jaar een grote groei in het consumentenvertrouwen.

Door angst voor terrorisme was er enkele jaren geleden een zware vertrouwensbreuk waar het toerisme (vooral in Noord-Afrika) het slachtoffer van was. Zo werd er een groei van 22,6% gemeten in Noord-Afrika, vooral door een terugkeer van toeristen naar Egypte en Tunesië. Maar ook in Europa was er een groei van 4,8%.

Dat consumentenvertrouwen een grote rol speelt, mag blijken uit de minder goede cijfers voor Zuid-Amerika. Zij zagen hun cijfers met 1,4% verminderen. Volgens het WTTC ligt dit aan de aanhoudende problemen in Venezuela en Brazilië.

Azië

Een andere gestage stijger is Azië. Zo groeide het toerisme in China dit jaar met 9,8%. De komende 10 jaar zouden China en India een derde van de groei van de sector voor hun rekening nemen. Vooral Noordoost-Azië maakte dit jaar een sprong met 7,4% en Zuidoost-Azië moet niet onder doen met 6,7%.

