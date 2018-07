Het einde van de soap is in zicht. Mehdi Carcela is vandaag terug op training bij Standard. De vleugelspits speelde met Marokko op het WK en moest eigenlijk vorige week maandag al aansluiten, maar bleef zonder uitleg weg.

Carcela heeft nu net als de andere spelers vier weken vakantie gehad. Wellicht moet hij nog met het bestuur samenzitten om alle plooien glad te strijken. Of hij meteen in aanmerking komt voor de competitiewedstrijd van vrijdag tegen AA Gent is nog niet duidelijk.