Zottegem - In Zottegem is dinsdagochtend een gaslek ontstaan. Bij boorwerkzaamheden werd per ongeluk een gasleiding geraakt.

Het bedrijf Geosonda was bezig met boringen in de Deinsbekestraat toen er rond 09.15 uur per ongeluk een middendruksleiding werd geraakt. Er werd een perimeter ingesteld en het (bus)verkeer werd omgeleid.

Aan buurtbewoners werd gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden.