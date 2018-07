Grote zorgen over één Belg in Griekenland: “We doen alles om contact met hem te leggen”

Buitenlandse Zaken maakt zich grote zorgen over één Belg in Griekenland, waar bosbranden al meer dan zestig levens hebben geëist. “Onze ambassade probeert contact op te nemen met de Belgen in de regio”, tweet Didier Reynders dinsdagmiddag over de bosbranden in Griekenland. Buitenlandse Zaken staat in contact met het Griekse crisiscentrum om de situatie van nog vijf andere landgenoten op te volgen.

Buitenlandse Zaken heeft weet van 31 Belgische toeristen in Griekenland. “De meesten van hen zijn oké. Van één landgenoot hebben we nog geen nieuws. Met hem proberen we nog steeds contact te zoeken. We maken ons grote zorgen.”

De man bevond zich in een hotel dat ontruimd is door de bosbranden, maar nadien was hij niet bij de geëvacueerde toeristen. Er werd nog niets van hem vernomen.

De vijf anderen zijn geen toeristen en verblijven voor langere tijd in Griekenland. Ook van hen werd nog niets vernomen, maar Buitenlandse Zaken heeft geen reden om zich zorgen te maken over hen.

bosbranden #Griekenland: onze ambassade neemt contact op met de Belgen in de regio. we maken ons op dit moment grote zorgen over 1 landgenoot ter plaatse. met 5 anderen probeert de ambassade nog contact te leggen. we volgen de situatie met het Griekse crisiscentrum — didier reynders (@dreynders) 24 juli 2018

Hevige bosbranden houden momenteel stevig huis in en rond de Griekse hoofdstad Athene. Duizenden inwoners zijn op de vlucht geslagen voor de vlammen, die al aan minstens zestig mensen het leven gekost hebben. Er staan talrijke woningen en auto’s in brand. De brandweer komt handen tekort en krijgt versterking vanuit andere Griekse regio’s. Het treinverkeer ligt er momenteel stil en blussen met vliegtuigen is erg moeilijk door de stevige wind die er staat.

Vooral in het bij toeristen populaire dorpje Mati vielen veel slachtoffers, toen een razende brand er honderden mensen op de hielen zat. Hulpdiensten vonden er een groep van 26 dode mensen, waaronder kinderen, die erg dicht bij elkaar lagen. “Ze hadden een vluchtroute proberen te vinden, maar zowel zij als hun kinderen zijn er niet op tijd geraakt. Omdat ze hun einde zagen naderen, hebben ze elkaar vastgenomen en nog een laatste knuffel gegeven.”

West-Vlaams gezin in veiligheid

Een West-Vlaams gezin heeft maandag zo’n zes uur moeten schuilen voor de bosbranden op de rotsen in de zee. “We hoorden van de lokale bevolking dat mensen verkoold in wagens zaten. Verschrikkelijk”, zeggen Isabel Pollet (41) uit Eernegem en Peter Degheldere (42), die met hun twee zonen van 9 en 14 jaar op hotel in Mati verbleven. Net voor het laatste avondmaal moesten ze er vluchten voor de verwoestende vlammen.

De bosbranden in Griekenland zijn de ergsten sinds augustus 2007, toen tientallen mensen om het leven kwamen.

