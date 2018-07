Vierde telecomoperator zal bij opstart netwerken van concurrenten kunnen gebruiken

Als er een vierde mobiele telecomoperator in België wil van start gaan, zal die in de beginperiode de bestaande netwerken van Telenet, Proximus en Orange kunnen gebruiken via een systeem van “nationale roaming”. Dat bevestigt het kabinet van minister van Telecom Alexander De Croo. De regering stemde in met het voorstel van de minister om een extra gsm-operator toe te laten en zo de concurrentie aan te zwengelen.

Een mobiel netwerk opbouwen vergt forse investeringen in infrastructuur, omdat klanten overal dekking moeten hebben. Om de nieuwe operator te helpen lanceren, zal die tijdelijk de al bestaande infrastructuur van zijn concurrenten kunnen gebruiken. Van zodra de nieuwe speler 20 procent dekking biedt - bijvoorbeeld in de grote steden - zal de nationale roaming gelden. “Zo is het ook in andere landen gegaan”, klinkt het.

Eind volgend jaar is er een nieuwe veiling van de frequenties voor mobiel bellen, sms’en en surfen gepland. Er komen nieuwe frequentiebanden op de markt, waardoor De Croo zich sterk maakt dat ook bij de intrede van een eventuele vierde operator de bestaande drie operatoren over meer frequenties zullen kunnen beschikken dan vandaag.

Geschat wordt dat de veiling minstens 680 miljoen euro zal opbrengen. Dat geldt voor een periode van 20 jaar, dus omgerekend zowat 34 euro per jaar. Bovendien is daarbij de mogelijke vierde speler niet in rekening genomen, waardoor de opbrengst wat hoger kan uitdraaien. “We hebben niet gepusht om een zo hoog mogelijke opbrengst te krijgen”, legt De Croo uit. Hij ziet de operatoren liever investeren en hun dekkingsgraad opkrikken.

Want de regering verstrengt voor alle operatoren de dekkingsverplichtingen, zodat zoveel mogelijk mensen toegang krijgen tot supersnel internet. Vandaag moeten de operatoren 98 procent van de bevolking coveren. Dat moet vanaf 2021 99,5 procent zijn en na 6 jaar 99,8 procent. Bovendien geldt er voortaan een dekkingsverplichting langs de belangrijkste spoorlijnen.

De opbrengst gaat terug naar de begroting, al geldt het niet als structurele opbrengst , maar als eenmalige inkomst. Bovendien wordt het geld verdeeld tussen de federale staat en de deelentiteiten.

Nog geen namen

De minister rolt dus de rode loper uit voor een vierde operator, maar dan moet er nog iemand op willen lopen. Acht jaar geleden wilde toenmalig telecomminister Vincent Van Quickenborne al een extra concurrent binnenhalen. Toen was er sprake van concrete Chinese interesse, maar dat project is nooit echt van de grond geraakt.

Volgens het BIPT is er ook deze keer interesse, maar namen noemt de Belgische telecomregulator niet. Het Franse Iliad, dat onlangs nog succesvol een lowcostaanbod lanceerde in Italië, wordt her en der genoemd. Gevraagd of het bedrijf interesse heeft om actief te worden in België, zegt een woordvoerster van Iliad “geen enkele commentaar” te willen geven.

Onzekere toekomst

De drie bestaande operatoren hebben de voorbije weken al meermaals laten blijken dat ze het plan van De Croo maar niets vinden. Het zal leiden tot verminderde kwaliteit en een onzekere toekomst voor de telecomsector, zeggen zij. Proximus, dat nog steeds voor de helft in handen van de overheid is, waarschuwt dinsdag in een persbericht nogmaals dat netwerkinvesteringen en de tewerkstelling in de sector “onvermijdelijk” onder druk zullen komen.

“Een typische reactie van een speler op een markt die niet enthousiast is dat er een nieuwe concurrent opduikt. De prioriteit voor een bedrijf als Proximus moet zijn zich voor te bereiden, en niet een akkoord te bekritiseren”, aldus De Croo. Hij gelooft ook dat een nieuwe speler tot een daling van de prijzen zal leiden. Mochten er de voorbije jaren prijsdalingen zijn gebeurd zoals in Nederland en Frankrijk, dan zou een gemiddeld gezin bij ons tot 200 euro per jaar minder uitgeven aan telecom, stelde De Croo.