Dam stort in elkaar in Laos en veroorzaakt zondvloed: tientallen doden en honderden vermisten

In Laos, in het zuidoosten van Azië, is de dam van een waterkrachtcentrale in aanbouw ingestort. Er zijn “verschillende doden en honderden vermisten”, zo meldt het officiële nieuwsagentschap van het land. Over het precieze dodental bestaat nog geen duidelijkheid.

Foto: AFP

Bij de instorting van de dam was maandagavond meer dan vijf miljard kubieke meter water vrijgekomen. Zes dorpen in de provincie Attapeu, in het zuiden van het land, werden overspoeld met het water. “Verschillende huizen werden vernield”, klinkt het dinsdag. Daardoor zouden 6.600 mensen dakloos zijn geworden.

Waarom de dam instortte, is nog niet bekend.

In Laos worden momenteel tientallen dammen opgetrokken. Milieuorganisaties hebben de voorbije jaren al meermaals hun bezorgdheid geuit over de grote ambities die het land heeft met de productie van waterkracht. Daarbij word gewezen op de gevolgen die de dammen hebben op de rivier Mekong. Die impact zou onder meer wegen op fauna en flora, op de landelijke bevolking en op de lokale economieën die afhankelijk zijn van de rivier.

Het grootste deel van de energie die door de waterkrachtcentrales wordt geproduceerd, is bestemd voor de buurlanden.